Керманич "вершкових" визначився зі складом команди на наступний сезон. Один з досвідчених гравців мадридців не входить у плани Алонсо на кампанію 2025/2026, повідомляє 24 канал із посиланням Madrid-Barcelona.com.

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Кого вигнав Алонсо

Хабі Алонсо не розраховує на досвідченого захисника Реала. Іспанський спеціаліст особисто провів розмову з гравцем стосовно його майбутнього у "Королівському клубі".

За наявною інформацією, Алонсо повідомив Давіду Алабі про те, що не розраховує на нього взагалі. Тому австрійський центральний захисник має шукати собі нову команду.

Шукай собі команду – ти не будеш грати за Реал,

– сказав Алонсо.

Останнім часом Давід Алаба страждає від постійних травм. Австрійський футболіст пропустив велику кількість ігор Реала, лікуючись від отриманих пошкоджень.

До слова. Давід Алаба перейшов у Реал у 2021 році, підписавши контракт з "вершковими" на п'ять років. У складі мадридського колективу австрієць провів 116 матчів, оформив 5 голів та 9 асистів.

Раніше повідомляли, що Реал знайшов голкіпера, який замінить Андрія Луніна у клубі.