Проте все ж таки існує можливість, що 26-річний воротар покине команду. У клубі знайшли заміну українському голкіперу, якщо він все-таки залишить "вершкових", повідомляє 24 канал із посиланням на DefensaCentral.

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Хто замінить Луніна у Реалі

За наявною інформацією, Реал не буде купляти нового голкіпера, якщо Андрій Лунін покине "Королівський клуб". Хабі Алонсо вражений навичками Франса Гонсалеса, які третій голкіпер показав на тренуванні.

Головний тренер Реала вважає, що іспанець може стати чудовою заміною для Андрія Луніна. Президент "галактікос" Флорентіно Перес повністю підтримує Алонсо у цьому рішенні.

До слова. Франс Гонсалес вихованець академії Реала. До дорослої команди іспанський голкіпер приєднався у 2023 році.

Нагадаємо, що Андрій Лунін у сезоні 2024/2025 зіграв 14 матчів за Реал в офіційних турнірах. Український голкіпер пропустив 19 м'ячів та у 6 матчах відіграв на нуль.

Раніше повідомляли, що Андрій Лунін може перебратись у французький клуб, що виступає в Лізі 1. У потенційній новій команді українського воротаря грає російський футболіст.