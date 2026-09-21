В Малибу состоялась церемония памяти бывшей невесты Владимира Кличко, скончавшейся месяц назад. Мероприятие прошло в церкви у океана, ведь море было особенным местом для актрисы, пишет Page Six.

Кто пришел на прощание с Панеттьери

На церемонию пришли около 150 человек – друзья, коллеги и известные представители американского шоу-бизнеса. Среди гостей были коллеги актрисы по сериалу "Нэшвилл" Конни Бриттон и Чарльз Эстен.

Актеры выступили с речами в честь Хайден. Эстен, кроме того, исполнил песню в память о своей коллеге. На церемонии также были замечены Пэрис Хилтон, Руби Роуз и Эван Росс.

Перед началом церемонии в небо выпустили белых голубей. Внутри церкви гостей встречал плакат с фотографией улыбающейся Панеттьери и датами ее жизни.

Особое внимание привлекло отсутствие матери актрисы Лесли Фогель и ее бойфренда Брайана Хикерсона. По данным американских СМИ, их не приглашали на мероприятие, хотя представители матери утверждали, что она пропустила церемонию по семейным обстоятельствам.

Был ли на прощании Владимир Кличко

Не остался без внимания и вопрос о Владимире Кличко и его дочери Кае – бывший жених Панеттьери был одним из самых близких людей в ее жизни и отцом их дочери.

Кличко не попал на опубликованные американскими СМИ кадры с церемонии. В то же время это не означает, что украинского боксера точно не было на мероприятии: журналисты не могут подтвердить его отсутствие, ведь он мог остаться незамеченным.

После смерти Панеттьери Кличко публично выразил скорбь и назвал актрису важной частью своей жизни и матерью их дочери. Он также пообещал, что Кая будет помнить о своей маме и ее таланте.

Напомним, Хайден Панеттьери скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Обстоятельства смерти остаются предметом расследования, а представитель актрисы призвал не делать выводов до завершения необходимых экспертиз.