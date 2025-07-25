Возможный соперник Усика почтил память легенды реслинга Халка Хогана

На этой неделе мир постигла печальная весть. На 72-м году жизни скончался легендарный реслер и известный актер Халк Хоган.

Джейк Пол не остался в стороне и отреагировал на смерть Халка Хогана. Блогер и боксер из США опубликовал сообщение в социальной сети Х, почтив память легенды, сообщает 24 канал.

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Как Пол отреагировал на смерть Хогана?

Джейк Пол отреагировал на смерть Халка Хогана, опубликовав соответствующее сообщение в социальных сетях. Американский блогер и боксер отметил большой вклад легендарного реслера в спорт.

Покойся с миром, легенда. Всегда буду ценить твои добрые слова и поддержку. Халк Хоган принес WWE в массы. Спи спокойно,

– написал Пол.

Напомним, что Джейк Пол может подраться с Александром Усиком. Ходили слухи, что американский блогер и украинский чемпион встретятся в октагоне, где проведут бой по правилам ММА.

Достижения Халка Хогана

Халк Хоган был шестикратным чемпионом WWE и WCW в тяжелом весе. Легенда реслинга дважды побеждал в Королевской битве.

В 2005 году Хогана был введен в Зал Славы WWE, а также Про-реслинга в 2003 году.

Ранее сообщалось о том, что Джейк Пол бросил вызов Александру Усику после того, как украинский боксер одолел Даниэля Дюбуа в реванше. Американский блогер и Король хевивейта даже провели битву взглядов.