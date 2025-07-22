Шовковский рассказал о кадровых потерях Динамо перед игрой Лиги чемпионов

Во вторник, 22 июля, Динамо сыграет первый официальный матч в сезоне-2025/2026. Новую кампания киевляне начнут поединком второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского Хамрун Спартанс.

Накануне этой игры состоялась традиционная пресс-конференция с участием главных тренеров. На ней Александр Шовковский поделился ожиданиями от матча, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Динамо.

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Что сказал Шовковский перед матчем ЛЧ?

Наставник "бело-синих" рассказал, что думает о сопернике. Он выделил тренера и тактическую грамотность мальтийцев, которые совершили камбэк против Жальгириса в предыдущем круге отбора.

Одна из сильных сторон нашего соперника – это итальянский тренер, который возглавляет команду. Хамрун Спартанс тактически строит свою игру довольно грамотно – это показал ответный матч, в котором они полностью "уничтожили", действовали агрессивно, большими силами, использовали много фланговых атак. Думаю, такую же игру можно ожидать и против нас,

– сказал тренер Динамо.

Также Александр Шовковский рассказал о кадровой ситуации в своей команде. Он заявил, что двое игроков не смогут помочь Динамо в матче против Хамрун Спартанс из-за травм:

"К сожалению, у нас точно есть две потери – это Валентин Рубчинский, который не сможет нам помочь, и Анхель Торрес, который тоже получил повреждение, ему нужно время. Поэтому именно они не попали в заявку на эти квалификационные матчи. Остальные игроки находятся в нормальном состоянии и готовятся к игре".

Справка. Матч Хамрун Спартанс – Динамо начнется в 20:00 по киевскому времени. Он будет доступен для просмотра на нескольких платформах, в частности, и в свободном доступе.

Напомним, что накануне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Потенциальным соперником "бело-синих" является победитель пары Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль).