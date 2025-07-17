Киевское Динамо готовится к новому сезону 2025-2026. Накануне старта УПЛ и Лиги чемпионов клуб представил обновленную форму, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Динамо.

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В чем будет играть Динамо?

Киевляне показали обновленную форму команды от технического партнера клуба New Balance. В новом сезоне Динамо обновило как домашнюю экипировку, так и выездную.

Первая форма киевлян будет традиционно белой. В отличие от предыдущей, на этот раз на футболке почти не будет других элементов. На белом фоне виднеется абстрактный графический принт, напоминающий острые фрагменты, пиксель и тени киевских граффити.

Динамо показало новую форму: смотреть видео

В свою очередь выездной комплект выполнен в синем и голубом цветах. Что интересно, на футболках отсутствует лого титульного спонсора. Третья форма и экипировка вратарей останется неизменной с сезона 2024-2025.

Новая форма киевлян на сезон 2025-2026 / фото ФК Динамо:

Напомним, что Динамо стало чемпионом УПЛ, проведя весь сезон в лиге без поражений. Это позволило подопечным Шовковского получить путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

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Там киевляне стартуют со второго раунда отбора. Первым соперником украинского клуба станет представитель Мальты Хамрун Спартанс. В свою очередь новый сезон УПЛ начнется для Динамо 2 августа матчем против Вереса.