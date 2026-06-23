31-летний вратарь стал одним из главных творцов исторического успеха норвежского хоккея на чемпионате мира. Однако после громкого перехода в Россию его международная карьера оказалась под угрозой, пишет "Суспильне Спорт".

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Как вратарь остался без сборной?

Сборная Норвегии впервые в своей истории завоевала медаль чемпионата мира по хоккею, а одним из главных героев турнира стал вратарь Хенрик Хаукеланд. После успешного выступления на мировом первенстве в Швейцарии он был признан лучшим голкипером турнира.

Впрочем, вскоре после завершения чемпионата Хаукеланд принял неоднозначное решение. Норвежец подписал контракт с челябинским "Трактором", выступающим в Континентальной хоккейной лиге.

Такой шаг автоматически закрыл ему путь в национальную сборную. Еще в 2022 году Норвежская хоккейная ассоциация утвердила правило, запрещающее вызывать в сборную хоккеистов, выступающих в клубах России или Беларуси.

Генеральный секретарь ассоциации Петтер Салстен подтвердил, что решение остается в силе и в отношении Хаукеланда.

Хаукеланд молчит о скандальном трансфере

Сам Хенрик Хаукеланд пока отказывается комментировать свое решение норвежским журналистам. Несмотря на это, последствия трансфера уже очевидны — вратарь не сможет защищать цвета национальной сборной, по крайней мере, до тех пор, пока будет выступать в КХЛ.

За сборную Норвегии Хаукеланд играет с 2016 года, а статус основного вратаря получил в 2019-м. За это время он провёл 65 международных матчей.

На чемпионате мира-2026 голкипер продемонстрировал феноменальную игру. Он отразил 93,78% бросков, пропуская в среднем лишь 1,74 шайбы за матч. Также Хаукеланд стал первым норвежским вратарём в истории мужских чемпионатов мира, который отыграл три "сухих" матча на одном турнире.

Особенно ярко вратарь проявил себя в матче за бронзовые медали против Канады, где совершил 44 сэйва из 46 бросков и помог своей команде добиться исторического результата. Именно поэтому новость о его переходе в российский клуб вызвала широкий резонанс среди болельщиков и хоккейного сообщества Норвегии.