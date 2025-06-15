Непобедимый чемпион эпично нокаутировал жертву Ломаченко

В ночь на 15 июня состоялся вечер бокса в Нью-Йорке. Ричардсон Хитчинс провел защиту титула против Джорджа Камбососа.

Американский чемпион Ричардсон Хитчинс провел эффектную защиту титула. Он одним мощным ударом заставил рефери остановить бой, завершив поединок Джорджа Камбососа, пишет 24 Канал.

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Уничтожил в предпоследнем раунде

Поединок в "Madison Square Garden" завершился уверенной победой американца. Хитчинс с первых минут захватил инициативу и планомерно наращивал свое преимущество. Камбосос пытался вести бой на ближней дистанции, однако уступал в скорости и точности.

В восьмом раунде Хитчинс мощным ударом в корпус отправил австралийца в нокдаун. Камбосос поднялся, но рефери остановил бой, признав его неспособным продолжать. Таким образом, Ричардсон Хитчинс одержал убедительную победу и успешно защитил чемпионский пояс.

Для Ричардсона Хитчинса это была первая защита титула IBF в первом полусреднем весе.

Нокаут американца: смотрите видео

Справка. Джордж Камбосос в мае 2024 года провел бой с Василием Ломаченко. Тогда он также проиграл нокаутом.

Интересно, что боксер накануне боя с украинцем нанял российского тренера и неоднократно тренировался на фоне российского флага.