Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа продолжает оставаться одним из топ-боксеров мира. Его промоутер Эдди Хирн назвал свою версию лучшего и самого страшного нокаута, который видел собственными глазами, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Читайте также Джошуа ведет переговоры о двух поединках в Эр-Рияде: есть ли среди соперников Фьюри

Хирн был поражен нокаутом от Джошуа

В своем послужном списке нокаутер имеет победы над такими звездами хевивейта, как Владимир Кличко и Диллиан Уайт. Однако больше всего поразил Хирна удар Джошуа, которым он вырубил гиганта из ММА Фрэнсиса Нганну.

Лучший нокаут был в поединке Джошуа против Нганну. Это было самое страшное, что я когда-либо видел собственными глазами, особенно когда я вышел на ринг после этого,

– рассказал Хирн.

Видео эффектного нокаута в бою Джошуа – Нганну

Отметим, что Энтони Джошуа на боксерском ринге одержал 28 побед в 32 поединках, в том числе 25 – нокаутом. После двух подряд поражений от Александра Усикам Эй Джей сумел вернуться на Олимп, победив Джермейна Франклина, Роберта Хелениуса, Отто Валлина и Фрэнсиса Нганну.

Однако в поединке против Даниэля Дюбуа олимпийский чемпион был не похож на себя и без шансов проиграл в 5-м раунде. Кстати, Александр Усик не сомневается, что Эй Джей победит "Динамита" в реванше.