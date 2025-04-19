Играет за аутсайдера Ла Лиги: Реал определился с заменой Лунину

Андрей Лунин получает мало игровой практики в мадридском Реале. Из-за чего украинский голкипер может покинуть "Королевский клуб", несмотря на то, что подписал долгосрочное соглашение.

"Сливочные" готовятся к уходу украинца, который является стабильным дублером Тибо Куртуа. Мадридцы нашли замену 26-летнему вратарю, информирует 24 канал со ссылкой на Cope.es.

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Интересный вариант

В "Королевском клубе" рассматривают возможный трансфер Хоана Гарсии, который играет за Эспаньол. Если Андрей Лунин покинет Реал после завершения текущего сезона.

В контракте Гарсии с каталонцами прописана клаусула в размере 25 миллионов евро. Отметим, что не только Реал интересуется голкипером "попугаев", а также Барселона и Арсенал.

К слову. Недавно Андрей Лунин подписал долгосрочный контракт с Реалом. Новое соглашение украинского голкипера со "сливочными" рассчитано до 2030 года.

В текущем сезоне Хоан Гарсия сыграл в 31 матче за Эспаньол во всех турнирах. Испанский голкипер пропустил сорок голов и в семи случаях оставил ворота каталонцев нетронутыми.