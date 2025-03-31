"Королевский клуб" обеспечил себе преимущество перед вторым противостоянием. В первой игре "сливочные" одолели басков с минимальным счетом 1:0, сообщает 24 канал.

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Сыграет ли Лунин в финале Кубка Испании

Андрей Лунин является основным голкипером Реала в Кубке Испании-2024/2025. Украинский вратарь сыграл во всех четырех матчах текущего розыгрыша турнира.

Карло Анчелотти высказался относительно Андрея Лунина. Главный тренер Реала назвал голкипера, который сыграет в финальном матче Кубка Испании. Ответ итальянца был лаконичным.

Сыграет ли Лунин в финале Кубка? Да. Посмотрим. Лунин и Куртуа могут сыграть, а если они будут травмированы, то сыграет Фран Гонсалес. А если мы не выйдем в финал, то никто из трех не сыграет,

– сказал Анчелотти в комментарии Mundo Deportivo.

Напомним, что Тибо Куртуа не попал в заявку на матч против Реала Сосьедада из-за травмы. Поэтому в кубковом поединке ворота мадридского клуба будет защищать Андрей Лунин.

В текущей кампании Андрей Лунин сыграл 11 матчах за Реал в официальных турнирах. На счету украинского голкипера 15 пропущенных мячей, 4 клинча и результативная передача.