Реал Сосьедад– Реал Мадрид 0:1

Гол: Эндрик, 19.

В Кубке Испании 2024-2025 состоялись первые матчи 1/2 финала. Во вторник, 25 февраля, Барселона и Атлетико расписали суперрезультативную ничью (4:4), сообщает 24 Канал.

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Лунин показал класс

На следующий же день была вынесена встреча мадридского Реала на поле Реал Сосьедад. Карло Анчелотти решил применить ротацию в этом матче.

Тренер дал отдых Тибо Куртуа, Федерико Вальверде, Ферлану Менди, Килиану Мбаппе, Луке Модричу и Родриго. С первых минут появились Эндрик, Гюллер и наш вратарь Лунин.

Мадридцы смогли открыть счет в середине первого тайма. Эндрик удачно принял мяч после крутого заброса от Беллингема и реализовал выход один на один.

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В дальнейшем хозяева по игре не уступали мадридцам. Уверенно показал себя Андрей Лунин, который совершил шесть сейвов. В результате украинцу удалось сохранить свои ворота "на замке", что и принесло Реалу минимальную победу.

Известный портал Sofascore назвал Лунина лучшим игроком матча, выставив ему оценку 8, 9. Для Андрея это девятый матч в сезоне и четвертый– с клиншитом. Ответный матч на "Сантьяго Бернабеу" состоится более чем через месяц, 1 апреля.