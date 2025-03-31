"Королівський клуб" забезпечив собі перевагу перед другим протистоянням. У першій грі "вершкові" здолали басків з мінімальним рахунком 1:0, повідомляє 24 канал.

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Чи зіграє Лунін у фіналі Кубка Іспанії

Андрій Лунін є основним голкіпером Реала у Кубку Іспанії-2024/2025. Український воротар зіграв у всіх чотирьох матчах поточного розіграшу турніру.

Карло Анчелотті висловився стосовно Андрія Луніна. Головний тренер Реала назвав голкіпера, який зіграє у фінальному матчі Кубка Іспанії. Відповідь італійця була лаконічною.

Чи зіграє Лунін у фіналі Кубка? Так. Побачимо. Лунін і Куртуа можуть зіграти, а якщо вони будуть травмовані, то зіграє Фран Гонсалес. А якщо ми не вийдемо у фінал, то ніхто з трьох не зіграє,

– сказав Анчелотті у коментарі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Тібо Куртуа не потрапив у заявку на матч проти Реала Сосьєдада через травму. Тому у кубковому поєдинку ворота мадридського клубу захищатиме Андрій Лунін.

У поточній кампанії Андрій Лунін зіграв 11 матчах за Реал в офіційних турнірах. На рахунку українського голкіпера 15 пропущених м'ячів, 4 кліншити та результативна передача.