"Это моя цель": звездный боксер хочет подраться с Усиком после смены весовой категории

Непобежденный чемпион IBF в тяжелом весе Джей Опетая заявил, что серьезно рассматривает переход в супертяжелую категорию. По его словам, бой с Александром Усиком это его главная цель.

Чемпион IBF Джей Опетая подтвердил, что мечтает о бое с Усиком, но сперва планирует стать абсолютным чемпионом в своем весе. По его словам, после этого он готов подняться в супертяжелую категорию и бросить вызов украинцу, пишет 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Отепая о переходе в другую весовую категорию

Он отметил, что хочет со временем перейти в супертяжелый вес, но сначала хочу провести объединительные бои, стать абсолютным чемпионом, а потом уже перейти туда.

У меня в голове эта цель, и она у меня уже очень давно. Я просто стараюсь выполнить эти задачи. Я не хочу переходить из веса в вес, когда перейду в супертяжелый вес, я хочу остаться в супертяжелом весе,

– сказал Джей Отепая.

Он также рассказал о возможном бое с Александром Усиком.

"Это моя цель. Я очень хочу этого. Мы просто должны завершить эти объединительные бои, а потом я с радостью дрался бы с Усиком за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Это точно то, к чему мы стремимся", – добавил боксер.

Напомним, что 19 июля на лондонском "Уэмбли" Александр Усик сойдется в реванше с Даниэлем Дюбуа.