Чемпіон IBF Джей Опетая підтвердив, що мріє про бій з Усиком, але спершу планує стати абсолютним чемпіоном у своїй вазі. За його словами, після цього він готовий піднятися у надважку категорію та кинути виклик українцю, пише 24 канал з посиланням на DAZN.

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Отепая про перехід в іншу вагову категорію

Він зазначив, що хоче з часом перейти у надважку вагу, але спочатку хочу провести об'єднавчі бої, стати абсолютним чемпіоном, а потім вже перейти туди.

У мене в голові ця мета, і вона у мене вже дуже давно. Я просто намагаюся виконати ці завдання. Я не хочу переходити з ваги в вагу, коли перейду у надважку вагу, я хочу залишитися у надважкій вазі,

– сказав Джей Отепая.

Він також розповів про можливий бій з Олександром Усиком.

"Це моя мета. Я дуже хочу цього. Ми просто маємо завершити ці об'єднавчі бої, а потім я з радістю бився б з Усиком за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Це точно те, до чого ми прагнемо", – додав боксер.

Нагадаємо, що 19 липня на лондонському "Вемблі" Олександр Усик зійдеться в реванші з Даніелем Дюбуа.