Польский хоккеист клуба UKH Start 1954 Gniezno Натан Штранц трагически погиб в Балтийском море. Юному спортсмену было всего 18 лет.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 18 августа. Хоккеист Натан Шранц утонул в Балтийском море во время купания, пишет 24 Канал со ссылкой на Rrzeglad Sportowy.

Читайте также В 36 лет внезапно умер украинский бадминтонист Артур Бурлака

Как погиб 18-летний хоккеист?

Натан Штранц вместе с друзьями отдыхал на море. Во время купания он не смог вернуться на берег из-за высоких волн. Двум друзьям юноши удалось спастись. Они вызвали экстренную помощь.

Поисковая операция с участием полиции, добровольческой службы спасения на воде (WOPR), морской поисково-спасательной службы и польской воздушной скорой помощи продолжалась неделю.

Во вторник, 26 августа, тело Натана было найдено. Гибель юноши подтвердили его родные.

До нас дошла очень трагическая новость – море забрало нашего друга, игрока, опоры команды и самого большого болельщика нашего клуба, Натана Штранца. Трудно поверить в то, что произошло,

– говорится в сообщении команды, за которую играл Штранц.

Натан Штранц погиб 18 августа / фото хоккейного клуба

Отметим, что Натан Штранц был игроком клуба по хоккею на траве UKH Start 1954 Gniezno. В этой команде тренером работал его отец Якуб Штранц.

Ранее сообщалось о смерти российской альпинистки, которая 11 дней была без еды и воды на пике Победы в Кыргызстане.