На 37 году жизни остановилось сердце Артура Бурлаки. Причины смерти спортсмена не разглашаются, сообщает 24 канал со ссылкой на Федерацию бадминтона Украины.

Что известно об Артуре Бурлаке?

Артур Бурлака был мастером спорта по бадминтону. За свою карьеру он успел достичь немало успехов в этом виде спорта.

После завершения карьеры Артур начал работать тренером. Все свое время Бурлака посвятил воспитанию многих поколений украинских бадминтонистов.

В Федерации бадминтона Украины отреагировали на смерть Артура Бурлаки. В организации отметили, что он был предан своему делу.

С грустью сообщаем, что на 37 году жизни преждевременно остановилось сердце нашего коллеги, всегда улыбчивого и жизнерадостного Артура Бурлаки. Воспитанник Николаева, Артур достиг весомых результатов в бадминтоне и посвятил себя воспитанию новых поколений спортсменов. Для нас он навсегда останется примером доброты, преданности делу и искренней любви к жизни,

– говорится в сообщении.

