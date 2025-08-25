На 37 році життя зупинилося серце Артура Бурлаки. Причини смерті спортсмена не розголошуються, повідомляє 24 канал із посиланням на Федерацію бадмінтону України.

Що відомо про Артура Бурлаку?

Артур Бурлака був майстром спорту з бадмінтону. За свою кар'єру він встиг досягти чимало успіхів у цьому виді спорту.

Після завершення кар'єри Артур почав працювати тренером. Увесь свій час Бурлака присвятив вихованню багатьох поколінь українських бадмінтоністів.

У Федерації бадмінтону України відреагували на смерть Артура Бурлаки. В організації зазначили, що він був відданий своїй справі.

Із сумом повідомляємо, що на 37 році життя передчасно зупинилося серце нашого колеги, завжди усміхненого та життєрадісного Артура Бурлаки. Вихованець Миколаєва, Артур досяг вагомих результатів у бадмінтоні й присвятив себе вихованню нових поколінь спортсменів. Для нас він назавжди залишиться прикладом доброти, відданості справі та щирої любові до життя,

– йдеться у повідомленні.

