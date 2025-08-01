Причини смерті колишнього тренера не розголошуються. Відомо, що він виховав сучасних чемпіонів України, пише 24 Канал з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.

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Що відомо про Корвата?

Асоціація висловила щирі співчуття родині та близьким.

"Сьогодні вітчизняна греко-римська боротьба зазнала непоправної втрати. Пішов з життя Заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу, суддя міжнародної категорії Олег Корват. Олег Костянтинович прожив довге та насичене життя, виховав цілу плеяду титулованих борців. Завжди пишався здобутками своїх учнів, та вболівав за молоде покоління українських борців", – написали в організації.

Олег Корват народився 27 серпня 1937 року у місті Фастів. У 1967-му здобув звання майстра спорту міжнародного класу, а вже з 1972 року розпочав тренерську кар’єру в київському осередку олімпійської підготовки спортивного товариства "Колос". Корват мав статус судді міжнародної категорії.

У 1977-1991 роках він тренував збірну СРСР, а після здобуття Україною незалежності долучився до тренерського штабу національної команди. Серед його вихованців – майстер спорту міжнародного класу Микола Мошковський і бронзовий призер чемпіонату Європи-1986, шестиразовий медаліст чемпіонатів СРСР Микола Макаренко.

Відзначимо, що нещодавно внаслідок атаки по Києву загинув 6-річний каратист Матвій Марченко.