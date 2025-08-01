Причины смерти бывшего тренера не разглашаются. Известно, что он воспитал современных чемпионов Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.

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Что известно о Корвате?

Ассоциация выразила искренние соболезнования семье и близким.

"Сегодня отечественная греко-римская борьба понесла невосполнимую потерю. Ушел из жизни Заслуженный тренер Украины, мастер спорта международного класса, судья международной категории Олег Корват. Олег Константинович прожил долгую и насыщенную жизнь, воспитал целую плеяду титулованных борцов. Всегда гордился достижениями своих учеников, и болел за молодое поколение украинских борцов", – написали в организации.

Олег Корват родился 27 августа 1937 года в городе Фастов. В 1967-м получил звание мастера спорта международного класса, а уже с 1972 года начал тренерскую карьеру в киевском центре олимпийской подготовки спортивного общества "Колос". Корват имел статус судьи международной категории.

В 1977-1991 годах он тренировал сборную СССР, а после обретения Украиной независимости присоединился к тренерскому штабу национальной команды. Среди его воспитанников – мастер спорта международного класса Николай Мошковский и бронзовый призер чемпионата Европы-1986, шестикратный медалист чемпионатов СССР Николай Макаренко.

Отметим, что недавно в результате атаки по Киеву погиб 6-летний каратист Матвей Марченко.