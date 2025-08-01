В результате удара оборвалась жизнь Виталия Рабощука и его дочери Влады. С ними погиб их любимец, пес по имени Спайк, пишет 24 Канал со ссылкой на Nippon Kempo Ukraine.

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Что известно о погибшем?

Виталию Рабощуку было 42 года. Вместе с ним во время российского обстрела погибла его 18-летняя дочь Влада.

Работал IT-специалистом в SQUAD Ukraine. Работники SQUAD компании до последнего верили, что Виталий выжил, но во время разбора завалов спасатели обнаружили его тело, а также тела дочери и собаки.

Также он был учеником Украинской организация японского рукопашного боя Nippon Kempo Ukraine.

Отметим, что поисково-спасательные работы на месте трагедии завершились утром 1 августа. Из-под завалов извлекли тела 31 погибшего, среди которых пятеро детей.