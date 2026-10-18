Жаловался на боль: дочь легендарного боксера рассказала о последних минутах жизни отца

Последней, к кому обратился Хорхе Кастро, была его дочь. Известно, как прошли последние мгновения жизни легендарного боксера.

На днях скончался бывший обладатель пояса WBA в среднем весе Хорхе Кастро. Бывший боксер почувствовал боль в груди и потерял сознание. Об этом изданию La Nacion рассказала дочь 59-летнего спортсмена.

Что известно об обстоятельствах смерти Кастро

Сразу после смерти бывшего чемпиона мира поступила информация появилась информация, что причиной могла стать резкий перепад уровня сахара в крови.

Кими, дочь боксера, рассказала, что отец почувствовал внезапную боль. "Мне так больно в груди". На что я ответила: "Это потому, что ты куришь как сумасшедший". "Действительно, очень больно" – это были последние слова папы",

– сказала Кими.

Отметим, что инцидент произошел в аргентинском городе Морон, расположенном в провинции Буэнос-Айрес. Экс-боксер находился в зале для игры в бинго вместе с дочерью и бывшей женой.

По предварительным результатам вскрытия причиной смерти стал острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью.

Что известно о Хорхе Кастро

Всего Кастро провел 144 боя, в которых одержал 130 побед, из них 90 нокаутом. Также в его пассиве 11 поражений и 3 раза он завершал свои поединки вничью.

Аргентинец владел поясом чемпиона мира WBA в среднем весе около 16 месяцев в период с 1995 по 1996 год.