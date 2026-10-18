Днями не стало колишнього володаря поясу WBA у середній вазі Хорхе Кастро. Колишній спортсмен відчув біль у грудях та знепритомнів. Про це виданню La Nacion розповіла донька 59-річного спортсмена.

Що відомо про обставини смерті Кастро

Одразу після факту смерті колишнього чемпіона світу була інформація, що причиною міг стати різкий перепад цукру у крові.

Кімі, донька боксера розповіла, що в тато відчув раптовий біль. "Мені так болить у грудях. На що я відповіла: "Це тому, що ти куриш як божевільний". "Справді дуже боляче" – це були останні слова тата",

– сказала Кімі.

Зазначимо, що подія відбулася в аргентинському місті Морон, що у столичній провінції. Ексбоксер перебував у бінго-залі разом з донькою та колишньою дружиною.

За попередніми результатами розтину причиною смерті став гострий набряк легень, спричинений серцевою недостатністю.

Що відомо про Хорхе Кастро

Загалом Кастро провів 144 бої, в яких здобув 130 перемог, із них 90 нокаутом. Також у його пасиві 11 поразок і 3 рази він завершив свої поєдинки внічию.

Аргентинець володів поясом чемпіона світу WBA в середній вазі близько 16 місяців у період з 1995-го про 1996 рік.