Хорватия сенсационно нагнула Францию во главе с Мбаппе в первом четвертьфинале Лиги наций
- Хорватия победила Францию со счетом 2:0 в первом матче плей-офф Лиги наций дивизиона "А".
- Голы забили Будимир и Перишич, Крамарич не реализовал пенальти в начале матча.
В четверг, 20 марта, состоялся один из центральных четвертьфиналов Лиги наций – Хорватия – Франция. Хозяева первого поединка неожиданно праздновали победу.
Хорватия – Франция 2:0
Голы: Будимир, 26, Перишич, 45+1
Нереализованный пенальти: Крамарич, 8 (Хорватия)
Уже на старте матча хозяева получили отличный момент, чтобы открыть счет. Арбитр указал на 11 метров. Пенальти взялся исполнять Крамарич, но не реализовал 11-метровый. Хорватия упустила 100-процентный момент, информирует 24 Канал.
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С тех пор прошло 18 минут, когда хорваты уже с игры размочили нули на табло. Будимир вывел "шашечных" вперед 1:0.
Еще до перерыва хорваты удвоили свое преимущество на табло. Счет 2:0 сделал опытный 36-летний форвард ПСВ Перишич. Иван установил окончательный счет первого тайма.
Если в первом тайме активнее были хозяева поля, то вторая часть матча была за французами. Во вторые 45 минут гости нанесли аж 11 ударов в сторону ворот Ливаковича, из них лишь три были в рамку хорватских владений.
Однако ни старания Мбаппе, ни его одноклубников не превратились хотя бы в гол престижа для гостей.
Финальный свисток зафиксировал домашнюю победу Хорватии со счетом 2:0. Ответный матч во Франции состоится 23 марта.
Видеообзор матча Хорватия – Франция