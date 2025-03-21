Хорватия сенсационно нагнула Францию во главе с Мбаппе в первом четвертьфинале Лиги наций

В четверг, 20 марта, состоялся один из центральных четвертьфиналов Лиги наций – Хорватия – Франция. Хозяева первого поединка неожиданно праздновали победу.

Хорватия – Франция 2:0

Голы: Будимир, 26, Перишич, 45+1

Нереализованный пенальти: Крамарич, 8 (Хорватия)

Уже на старте матча хозяева получили отличный момент, чтобы открыть счет. Арбитр указал на 11 метров. Пенальти взялся исполнять Крамарич, но не реализовал 11-метровый. Хорватия упустила 100-процентный момент, информирует 24 Канал.

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С тех пор прошло 18 минут, когда хорваты уже с игры размочили нули на табло. Будимир вывел "шашечных" вперед 1:0.

Еще до перерыва хорваты удвоили свое преимущество на табло. Счет 2:0 сделал опытный 36-летний форвард ПСВ Перишич. Иван установил окончательный счет первого тайма.

Если в первом тайме активнее были хозяева поля, то вторая часть матча была за французами. Во вторые 45 минут гости нанесли аж 11 ударов в сторону ворот Ливаковича, из них лишь три были в рамку хорватских владений.

Однако ни старания Мбаппе, ни его одноклубников не превратились хотя бы в гол престижа для гостей.

Финальный свисток зафиксировал домашнюю победу Хорватии со счетом 2:0. Ответный матч во Франции состоится 23 марта.

Видеообзор матча Хорватия – Франция