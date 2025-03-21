Италия – Германия 1:2

Голы: Тонали, 9 – Кляйндинст, 49, Горецка, 76

Уже на старте матча хозяевам удалось быстро повести в счете. Уже на 9-й минуте Тонали открыл счет в поединке 1:0, сообщает 24 Канал.

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Видео гола Тонали

В первом тайме "скуадро адзурра" еще трижды беспокоила Бауманна. Зато немцы лишь однажды пробили в рамку ворот Доннаруммы.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счете итальянцев.

Почти сразу после 15-минутного отдыха Кляйндинст вернул гостей в игру – 1:1. Нападающему Боруссии Менхенгладбах понадобилось всего три минуты после выхода на замену, чтобы отличиться важным голом.

Как забивала Германия: смотрите видео

По ходу второго тайма оба тренера прибегли к заменам, добавив в игру "свежую кровь".

В середине второй 45-минутки Горецка после передачи Киммиха впервые в этом матче вывел Германию вперед 1:2.

Видео второго гола Германии

Именно этот гол принес выездную победу Германии со счетом 12. Это важная победа накануне домашнего поединка "бундестим", который состоится в воскресенье, 23 марта. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.