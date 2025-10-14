Во вторник, 14 октября, сборная Украины по футболу U-21 сыграла свой матч в рамках 3-го тура группового раунда отбора на молодежный чемпионат Европы-2027. Соперником команды Унаи Мельгосы стала сборная Хорватии.

Поединок состоялся в городе Великая Горица на одноименном стадионе. Первая половина встречи закончилась нулевой ничьей, сообщает 24 Канал.

К теме Хорватия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2027 U-21

Как закончился матч Хорватия U-21 – Украина U-21?

В первом тайме подопечные Унаи Мельгосы не смогли ни разу попасть в створ ворот Хорватии из трех нанесенных ударов. Зато в ворота Домчака мяч летел дважды.

Перерыв больше пошел на пользу хозяевам матча, которые уже на 53-й минуте размочили нули на табло. Гргич вывел хорватскую сборную вперед 1:0.

В целом игра в исполнении "сине-желтых" была далека от идеала. Во второй 45-минутке украинцы лишь трижды пробивали в сторону ворот соперника, но лишь однажды мяч попадал в створ ворот. К сожалению, такая нерезультативная игра не спасла Украину от минимального поражения.

Хорватия U-21 – Украина U-21 1:0

Гол: Гргич, 53

Это поражение ухудшило ситуацию украинской "молодежки" в группе "Н". Украина осталась при своих 4-х баллах, но при этом опустилась с первой на третью позицию. Группу возглавила Турция (5 очков), Хорватия идет второй – тоже 4 пункта. Венгрия – четвертая, а Литва замыкает группу.

Напомним, что в октябре текущего года команда Мельгосы расписала боевую мировую с Венгрией 3:3.

Следующий официальный матч молодежной сборной Украины по футболу состоится 14 ноября против Турции. Это будет последняя игра "сине-желтых" в отборе на Евро-2027 U-21 в 2025 году. Три других матча будут сыграны уже в следующем 2026-м году.