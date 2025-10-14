Хорватия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2027 U-21

Поединок Хорватия U-21 – Украина U-21 состоится в городе Великая Горица на одноименном стадионе. Начало встречи – в 19:00 (по киевскому времени), сообщает 24 Канал.

Онлайн-трансляция матча Хорватия U-21 – Украина U-21

Это будет уже третий поединок для обеих молодежных сборных в этой квалификации.

В предыдущем туре отбора украинская "молодежка" расписала боевую ничью с Венгрией – 3:3. Голы в составе "сине-желтых" забивали Артем Степанов, Андрей Маткевич и Илья Крупский, который и спас нашу сборную от "домашнего" поражения.

Зато Хорватия сыграла вничью с Турцией со скромным счетом 1:1. Отметим, что хорватские игроки не забивали в этом матче. За них это сделал соперник – автогол центрального защитника Ясина Озджана.

Как ситуация в группе "Н" после трех туров?

Перед очной игрой команда Унаи Мельгосы возглавляет группу "Н", набрав 4 балла.

Столько же очков у Турции, которая идет второй.

Третье место занимает Венгрия (2 пункта), а четвертыми как раз идут хорваты (1 очко).

Группу замыкает Литва, у которой также лишь один набранный балл (данные Flashscore).

Напомним, что Мельгоса не может рассчитывать на целый ряд игроков, которые недавно завершили свои выступления на чемпионате мира-2025 U-20. Полная заявка "молодежки" на октябрьские игры отбора на Евро-2027 была объявлена на сайте УАФ.