Украинский футболист Руслан Малиновский заполонил социальные сети после матча против Азербайджана. Реакция Малиновского во время игры попала в трансляцию и быстро стала вирусной, сообщает 24 Канал.

Почему Малиновский стал мемом?

13 октября сборная Украины сыграла против Азербайджана в Кракове. Матч завершился победой "сине-желтых" со счетом 2:1. Голами отметились Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский, а также Виталий Миколенко срезал мяч в собственные ворота.

Однако в конце матча подопечные Сергея Реброва могли увеличить преимущество, но не реализовали великолепный момент. Реакция Малиновского, который наблюдал за эпизодом уже со скамейки запасных, стала вирусной в социальных сетях.

Интересно, что к тренду присоединились известные украинские компании. В частности, "Киевстар", "Аврора", "Уклон" и другие. Главная суть мема в том, что выражение лица Малиновского передает ощущения людей в различных жизненных ситуациях.

Реакция Малиновского стала мемом / Скриншоты из соцсетей

Как Малиновский стал героем сборной Украины?

Руслан Малиновский впервые за долгое время вернулся в сборную Украины. До этого футболист получил тяжелую травму голеностопа в матче за Дженоа, а затем проходил реабилитацию.

Однако уже на октябрьские матчи Сергей Ребров вызвал Малиновского в национальную команду. Руслан эффектно вернулся в сборную после длительной паузы.

В матче против Исландии Руслан Малиновский отметился двумя голами в ворота "викингов". В итоге сборная Украины победила со счетом 3:5.

Продолжил свой перфоманс полузащитник и в игре с Азербайджаном. Сначала он отдал голевую передачу на Алексея Гуцуляка, а затем забил победный гол "сине-желтых".

Отметим, что фанаты отметили Руслана Малиновского. Полузащитник стал "львом матча" в игре против Азербайджана, как и в противостоянии с Исландией.

Какова ситуация в Украине в отборе на ЧМ-2026?