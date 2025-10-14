Український футболіст Руслан Маліновський заполонив соціальні мережі після матчу проти Азербайджану. Реакція Маліновського під час гри потрапила у трансляцію і швидко стала вірусною, повідомляє 24 Канал.

Чому Маліновський став мемом?

13 жовтня збірна України зіграла проти Азербайджану у Кракові. Матч завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1. Голами відзначилися Олексій Гуцуляк та Руслан Маліновський, а також Віталій Миколенко зрізав м'яч у власні ворота.

Проте наприкінці матчу підопічні Сергія Реброва могли збільшити перевагу, але не реалізували чудовий момент. Реакція Маліновського, який спостерігав за епізодом вже з лави запасних, стала вірусною у соціальних мережах.

Цікаво, що до тренду доєдналився відомі українські компанії. Зокрема, "Київстар", "Аврора", "Уклон" та інші. Головна суть мему у тому, що вираз обличчя Маліновського передає відчуття людей у різних життєвих ситуаціях.

Реакція Маліновського стала мемом / Скриншоти з соцмереж

Як Маліновський став героєм збірної України?

Руслан Маліновський вперше за тривалий час повернувся у збірну України. До цього футболіст отримав важку травму гомілкостопу у матчі за Дженоа, а потім проходив реабілітацію.

Проте вже на жовтневі матчі Сергій Ребров викликав Маліновського у національну команду. Руслан ефектно повернувся в збірну після тривалої паузи.

У матчі проти Ісландії Руслан Маліновський відзначився двома голами у ворота "вікінгів". У підсумку збірна України перемогла з рахунком 3:5.

Продовжив свій перфоманс півзахисник і у грі з Азербайджаном. Спершу він віддав гольову передачу на Олексія Гуцуляка, а потім забив переможний гол "синьо-жовтих".

Відзначимо, що фанати відзначили Руслана Маліновського. Півзахисник став "левом матчу" у грі проти Азербайджану, як і у протистоянні з Ісландією.

Яка ситуація в України у відборі на ЧС-2026?