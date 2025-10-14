Український футболіст Руслан Маліновський заполонив соціальні мережі після матчу проти Азербайджану. Реакція Маліновського під час гри потрапила у трансляцію і швидко стала вірусною, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Україна – Азербайджан: Ребров прокоментував перемогу "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2026
Чому Маліновський став мемом?
13 жовтня збірна України зіграла проти Азербайджану у Кракові. Матч завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1. Голами відзначилися Олексій Гуцуляк та Руслан Маліновський, а також Віталій Миколенко зрізав м'яч у власні ворота.
Проте наприкінці матчу підопічні Сергія Реброва могли збільшити перевагу, але не реалізували чудовий момент. Реакція Маліновського, який спостерігав за епізодом вже з лави запасних, стала вірусною у соціальних мережах.
Цікаво, що до тренду доєдналився відомі українські компанії. Зокрема, "Київстар", "Аврора", "Уклон" та інші. Головна суть мему у тому, що вираз обличчя Маліновського передає відчуття людей у різних життєвих ситуаціях.
Реакція Маліновського стала мемом / Скриншоти з соцмереж
Як Маліновський став героєм збірної України?
Руслан Маліновський вперше за тривалий час повернувся у збірну України. До цього футболіст отримав важку травму гомілкостопу у матчі за Дженоа, а потім проходив реабілітацію.
Проте вже на жовтневі матчі Сергій Ребров викликав Маліновського у національну команду. Руслан ефектно повернувся в збірну після тривалої паузи.
У матчі проти Ісландії Руслан Маліновський відзначився двома голами у ворота "вікінгів". У підсумку збірна України перемогла з рахунком 3:5.
Ісландія – Україна: дивіться відео
Продовжив свій перфоманс півзахисник і у грі з Азербайджаном. Спершу він віддав гольову передачу на Олексія Гуцуляка, а потім забив переможний гол "синьо-жовтих".
Україна – Азербайджан: дивіться відео
Відзначимо, що фанати відзначили Руслана Маліновського. Півзахисник став "левом матчу" у грі проти Азербайджану, як і у протистоянні з Ісландією.
Яка ситуація в України у відборі на ЧС-2026?
Збірна України зіграла чотири матчі та посідає другу сходинку. В активі підопічних Сергія Реброва 7 очок – 2 перемоги, 1 нічия та 1 поразка.
Вирішальні матчі "синьо-жовті" зіграють у листопаді 2025 року. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться з Францією та Ісландією.
Збірній Україні потрібно щонайменше обіграти Ісландію, аби забезпечити собі місце у стикових матчах за путівку на ЧС-2026. У разі перемоги над Францією "синьо-жовті" можуть напряму вийти на мундіаль.