23-летний игрок проводит стабильный сезон в польской Экстракляси, выступая за клуб Гурник (Забже). Как сообщает журналист Руди Галетти, международное будущее украинского таланта оказалось на распутье.
Смотрите также Хотели переманить футболиста: Венгрия предлагала гражданство украинскому таланту
Что известно об интересе Польши к Хланю?
Украинский вингер Максим Хлань оказался в поле зрения сборной Польши, которая рассматривает возможность привлечь футболиста в свою национальную команду. Тамошний тренерский штаб внимательно следит за прогрессом игрока и высоко оценивает его выступления в чемпионате страны.
Хлань пока не получал вызова в национальную сборную Украины, что открывает теоретическую возможность смены спортивного гражданства. Сам футболист, по данным источника, рассматривает вариант оформления польского паспорта, который позволил бы ему выступать за другую сборную.
Сильный сезон в клубе подтолкнул интерес к игроку
В нынешнем сезоне Хлань является одним из самых результативных футболистов своего клуба. На его счету 4 гола и 3 результативные передачи, сообщает Flashscore. Украинец является вторым лучшим ассистентом коллектива, что подтверждает его важную роль в построении атак.
Именно стабильные выступления в Польше сделали его заметной фигурой для местной футбольной общественности. В случае продолжения прогресса игрок может получить приглашение в национальную команду уже в ближайшее время.
Кто такой Максим Хлань?
- Максим Хлань – украинский вингер, воспитанник академий киевского Динамо и львовских Карпат. На профессиональном уровне он выступал за Карпаты, Зарю, а с 2023 года продолжил карьеру в Польше, где играл за Лехию (Гданьск), а с 2025-го - за Гурник (Забже).
- Футболист прошел через юношеские и молодежные сборные Украины – от U16 до U23, в частности участвовал в международных турнирах и входил в состав олимпийской команды.
- Несмотря на стабильные выступления на молодежном уровне, вызова в главную сборную Украины он пока не получал.