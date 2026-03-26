23-летний игрок проводит стабильный сезон в польской Экстракляси, выступая за клуб Гурник (Забже). Как сообщает журналист Руди Галетти, международное будущее украинского таланта оказалось на распутье.

Что известно об интересе Польши к Хланю?

Украинский вингер Максим Хлань оказался в поле зрения сборной Польши, которая рассматривает возможность привлечь футболиста в свою национальную команду. Тамошний тренерский штаб внимательно следит за прогрессом игрока и высоко оценивает его выступления в чемпионате страны.

Хлань пока не получал вызова в национальную сборную Украины, что открывает теоретическую возможность смены спортивного гражданства. Сам футболист, по данным источника, рассматривает вариант оформления польского паспорта, который позволил бы ему выступать за другую сборную.

Сильный сезон в клубе подтолкнул интерес к игроку

В нынешнем сезоне Хлань является одним из самых результативных футболистов своего клуба. На его счету 4 гола и 3 результативные передачи, сообщает Flashscore. Украинец является вторым лучшим ассистентом коллектива, что подтверждает его важную роль в построении атак.

Именно стабильные выступления в Польше сделали его заметной фигурой для местной футбольной общественности. В случае продолжения прогресса игрок может получить приглашение в национальную команду уже в ближайшее время.

Кто такой Максим Хлань?