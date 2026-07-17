Умер легендарный чемпион мира по боксу, сбежавший от коммунистического режима

Имя Хосе Легри навсегда вошло в историю мирового бокса благодаря яркой карьере и многочисленным титулам. Его жизненный путь стал примером того, как стремление к мечте может изменить судьбу.

На 84-м году жизни скончался двукратный чемпион мира Хосе Легра. Кубинец покинул родину после запрета профессионального бокса и стал легендой в Испании, сообщает 24 Канал.

Потеря для мирового бокса

Бывший двукратный чемпион мира в полулегком весе скончался в возрасте 83 лет в одной из больниц Мадрида, сообщает BoxingScene.

Легра родился на Кубе, где еще в 12-летнем возрасте начал заниматься боксом. Уже в 17 лет он выступал на профессиональном ринге, однако его карьера на родине была фактически разрушена после решения режима Фиделя Кастро запретить профессиональный бокс в 1962 году.

Именно тогда спортсмен решил покинуть Кубу. Сначала он перебрался в Мексику, а впоследствии поселился в Испании, которая стала для него второй родиной и местом величайших спортивных достижений.

Как Хосе Легра стал легендой

В Европе карьера Легры стремительно пошла в гору. Благодаря невероятной скорости и зрелищному стилю ведения боя он получил прозвище "Пума из Бараки". В период с 1963 по 1967 год боксер одержал 60 побед, потерпев лишь одно поражение от британца Ховарда Уинстона.

В 1967 году Легра стал чемпионом Европы в полулегком весе, а уже через год завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. Особенно запоминающимся стал его реванш с Уинстоном в июле 1968 года: кубинец дважды отправил соперника в нокдаун в первом раунде, после чего бой досрочно завершили из-за травмы британца.

В 1972 году Хосе Легра во второй раз покорил мировую вершину, вернув пояс WBC. За свою карьеру он также семь раз завоевывал титул чемпиона Европы и навсегда остался одним из величайших боксеров в истории полулегкого веса.