На 84-му році життя помер дворазовий чемпіон світу Хосе Легра. Кубинець залишив батьківщину після заборони професійного боксу та став легендою в Іспанії, передає 24 Канал.

Втрата для світового боксу

Колишній дворазовий чемпіон світу у напівлегкій вазі помер у віці 83 років в одній з лікарень Мадрида, повідомляє BoxingScene.

Легра народився на Кубі, де ще у 12-річному віці почав займатися боксом. Уже в 17 років він виступав на професійному рингу, однак його кар'єра на батьківщині була фактично зруйнована після рішення режиму Фіделя Кастро заборонити професійний бокс у 1962 році.

Саме тоді спортсмен вирішив залишити Кубу. Спочатку він перебрався до Мексики, а згодом оселився в Іспанії, яка стала для нього другою батьківщиною та місцем найбільших спортивних звершень.

Як Хосе Легра став легендою

У Європі кар'єра Легри стрімко пішла вгору. Завдяки неймовірній швидкості та видовищному стилю ведення бою він отримав прізвисько "Пума з Бараки". Упродовж 1963 – 1967 років боксер здобув 60 перемог, зазнавши лише однієї поразки від британця Ховарда Вінстона.

У 1967 році Легра став чемпіоном Європи в напівлегкій вазі, а вже через рік завоював титул чемпіона світу за версією WBC. Особливо пам'ятним став його реванш із Вінстоном у липні 1968 року: кубинець двічі відправив суперника в нокдаун у першому раунді, після чого бій достроково завершили через травму британця.

У 1972 році Хосе Легра вдруге підкорив світову вершину, повернувши пояс WBC. За свою кар'єру він також сім разів вигравав титул чемпіона Європи та назавжди залишився одним із найвидатніших боксерів в історії напівлегкої ваги.