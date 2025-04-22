Нидерландский клуб добыл первый трофей за 92 года, спасшись от поражения на 90+9 минуте

В понедельник, 21 апреля, состоялся финал Кубка Нидерландов по футболу. В нем встречались АЗ Алкмар и Гоу Эхед Иглз.

АЗ Алкмар – Гоу Эхед Иглз 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Перротт, 54 (пенальти) – Дейл, 90+9 (пенальти)

Поединок за трофей состоялся в Роттердаме. Гоу Эхед Иглз сенсационно одержал победу, сделав это в очень драматичном стиле, сообщает 24 Канал.

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Фантастическая развязка и сплошная эйфория

"Убийцы гигантов" уступали 0:1 с начала второго тайма. Они сравняли счет на 90+9 минуте, когда до финального свистка оставались считанные секунды.

В конце концов судьба трофея решалась в послематчевой серии пенальти. В ней подопечные Пауля Симониса победили 4:2.

Героем финала стал Яри де Бюссер, который отразил два удара с 11-метровой отметки. После решающего удара Юлиуса Дирксена на стадионе царила атмосфера сплошного счастья.

Безумные эмоции во время решающих ударов в серии пенальти: смотрите видео

Фанаты Гоу Эхед Иглз начали громко праздновать сенсационный успех – их клуб впервые в истории завоевал Кубок Нидерландов. В целом для "убийц гигантов" этот трофей стал первым за 92 года, последний раз они выигрывали статусный титул в сезоне-1932/1933, когда становились лучшей командой Эредивизии.

Смотрите видеообзор матча АЗ – Гоу Эхед Иглз

К слову. Этот успех гарантировал Гоу Эхед Иглз также участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

Напомним, что в марте первый трофей за 70 лет добыл Ньюкасл. "Сороки" в финале Кубка английской лиги одолели Ливерпуль.