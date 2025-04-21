В чемпионате Англии 2024-2025 приближается кульминация сезона. В АПЛ осталось провести лишь пять туров, но уже де-факто известны все три команды, которые покинут элиту, сообщает 24 Канал.

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Быстрое возвращение

Саутгемптон и Лестер уже оформили вылет в Чемпионшип, а за ними следом вылетит и Ипсвич. Тем временем определились уже две команды, которые в следующем сезоне вернутся в АПЛ.

Ими стали Лидс и Бернли, которые за два тура до финиша основного сезона Чемпионшипа занимают 1-2 места. Оба клуба опережают ближайшего преследователя Шеффилд Юнайтед на восемь очков, поэтому точно не опустятся ниже второй строчки.

Именно первых два места гарантируют прямое попадание в АПЛ. Бернли оформил промоушн всего через год после вылета из элитного дивизиона. Лидс же вылетел из Премьер-лиги в 2023 году.

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На третью путевку в АПЛ будут претендовать команды, занявшие места с 3 по 6 в основном сезоне Чемпионшип. Среди них точно будут Шеффилд Юнайтед и Сандерленд.

На еще два места в плей-офф претендуют Бристоль Сити, Ковентри, Мидлсбро, Милуолл и Блэкберн. Четыре команды в итоге сыграют "финал четырех" на вылет, начиная с полуфинальной стадии.