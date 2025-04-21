В чемпіонаті Англії 2024-2025 наближається кульмінація сезону. В АПЛ залишилось провести лише п'ять турів, але вже де-факто відомі всі три команди, які залишать еліту, повідомляє 24 Канал.

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Швидке повернення

Саутгемптон та Лестер вже оформили виліт в Чемпіоншип, а за ними слідом вилетить і Іпсвіч. Тим часом визначились вже дві команди, які наступного сезону повернуться в АПЛ.

Ними стали Лідс та Бернлі, які за два тури до фінішу основного сезону Чемпіоншипу посідають 1-2 місця. Обидва клуби випереджають найближчого переслідувача Шеффілд Юнайтед на вісім очок, тому точно не опустяться нижче другої сходинки.

Саме перших два місця гарантують пряме потрапляння в АПЛ. Бернлі оформив промоушн всього через рік після вильоту з елітного дивізіону. Лідс же вилетів з Прем'єр-ліги у 2023 році.

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На третю путівку в АПЛ претендуватимуть команди, що посядуть місця з 3 по 6 в основному сезоні Чемпіоншип. Серед них точно будуть Шеффілд Юнайтед та Сандерленд.

На ще два місця у плей-оф претендують Брістоль СІті, Ковентрі, Мідлсбро, Мілволл та Блекберн. Чотири команди у підсумку зіграють "фінал чотирьох" на виліт, починаючи з півфінальної стадії.