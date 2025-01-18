"Новый Марадона" покинул Наполи: ПСЖ оформил топ-трансфер звездного игрока Серии А

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия пошел на повышение после нескольких суперсезонов в Наполи. ПСЖ пришлось выплатить за игрока кругленькую сумму.

Зимнее трансферное окно в футболе уже в самом разгаре. Топ-клубы начали искать себе усиление среди новых игроков для улучшения своих шансов на трофеи.

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Звездная замена Мбаппе

Первый громкий трансфер этого января провернул французский ПСЖ. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт парижан, новым игроком клуба стал Хвича Кварацхелия.

23-летний грузин подписал с ПСЖ контракт до лета 2029 года. Итальянский Наполи получит за переход вингера 70 миллионов евро, что делает Хвича второй самой дорогой продажей "партенопеев" после ухода Гонсало Игуаина в 2019-м за 90 миллионов.

Для ПСЖ покупка Кварацхелии становится четвертым самым дорогим трансфером на вход. Дороже парижанам обходились только Неймар, Килиан Мбаппе и Рандал Коло Муани. В новой команде грузин будет выступать под 7 номером, который до лета 2024-го принадлежал именно Мбаппе.

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Карьера Хвичи Кварацхелии

Отметим, что Хвича является воспитанником Динамо Тбилиси. После этого он поиграл за Рустави, российские Локомотив и Рубин, а также Динамо Батуми. В 2022-м Наполи приобрел его всего за 13 миллионов евро.

Именно в итальянской команде Кварацхелия стал топ-игроком, а фанаты Наполи даже сравнивали его с легендарным Диего Марадоной. В 103 играх за "партенопеев" Хвича забил 30 голов и отдал 29 ассистов.

В Серии А грузин становился чемпионом в сезоне 2022-2023. Также Кварацхелия закрепился в сборной Грузии, где уже успел забить 17 голов в 40 матчах. Он стал лидером команды Вилли Саньоля, которая сенсационно дошла до 1/8 финала Евро-2024.