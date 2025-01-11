Действующий контракт Джанлуиджи Доннаруммы с ПСЖ рассчитан до 2026 года. На голкипера уже появились претенденты из Италии, пишет 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Куда может перейти Доннарумма

25-летним голкипер является одним из кандидатов, которым заинтересовался Интер, который сейчас раздумывает над подписанием вратаря.

Команда попытается подписать Доннарумму, если он решит не продлевать контракт с ПСЖ и будет искать другой клуб.

Справка. В сезоне-2024/2025 Джанлуиджи Доннарумма сыграл 17 матчей, в которых пропустил 15 мячей и 6 раз отстоял "на ноль".

Напомним, что итальянец начал свою профессиональную карьеру в Милане. В 2021 году он перешел в ПСЖ, за что на тот получил волну критики.