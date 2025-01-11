Илья Забарный демонстрирует высокий уровень игры в составе английского Борнмута. Именно поэтому им уже длительное время интересуются различные европейские гранды, пишет 24 канал со ссылкой на Geordie Boot Boys.

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Ньюкасл претендует на Забарного

Большой интерес к варианту подписания защитника сборной проявляют "сороки". Они нацелены осуществить трансфер Забарного уже зимой 2025 года.

Главным конкурентом Ньюкасла на подписание является Челси.

Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный сыграл 20 матчей за Борнмут, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, что переговоры за трансфер защитника начало ПСЖ, однако он отказался из-за присутствия россиянина Матвея Сафонова в команде.