В сферу интересов мадридского клуба попал хорватский защитник Йошко Гвардиол. Манчестер Сити не против отпустить центрбека, сообщает 24 канал со ссылкой на El Gol Digital.

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За какую сумму МанСити отпустит Гвардиолу

Манчестер Сити не против отпустить Йошко Гвардиолу в Реал. Однако "горожане" желают получить за хорватского центрбека не менее, чем 100 миллионов евро, чтобы окупить вложенные инвестиции в игрока.

Однако Пеп Гвардиола может помешать этому трансферу. Испанский специалист видит в Йошко Гвардиоле ключевого игрока и не планирует легко расставаться с ним, несмотря на его высокую стоимость.

Если переход хорвата в Реал все-таки состоится, то Манчестер Сити побьет собственный рекорд в истории продаж игроков. Самым дорогим трансфером остается переход Хулиана Альвареса в Атлетико – 75 миллионов евро.

В текущей кампании Йошко Гвардиол сыграл в 28 матчах за "горожан" в официальных турнирах. За этот период хорватский центрбек отметился четырьмя забитыми мячами.