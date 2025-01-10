У сферу інтересів мадридського клубу потрапив хорватський захисник Йошко Гвардіол. Манчестер Сіті не проти відпустити центрбека, повідомляє 24 канал із посиланням на El Gol Digital.

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За яку суму МанСіті відпустить Гвардіола

Манчестер Сіті не проти відпустити Йошко Гвардіола в Реал. Проте "містяни" бажають отримати за хорватського центрбека не менше, ніж 100 мільйонів євро, аби окупити вкладені інвестиції у гравця.

Однак Пеп Гвардіола може стати на заваді цьому трансферу. Іспанський спеціаліст бачить у Йошко Гвардіолі ключового гравця та не планує легко розлучатись з ним, попри його високу вартість.

Якщо перехід хорвата у Реал все-таки відбудеться, то Манчестер Сіті поб'є власний рекорд в історії продажів гравців. Найдорожчим трансфером залишається перехід Хуліана Альвареса в Атлетіко – 75 мільйонів євро.

У поточній кампанії Йошко Гвардіол зіграв у 28 матчах за "містян" в офіційних турнірах. За цей період хорватський центрбек відзначився чотирма забитими м'ячами.