Контракт Тібо Куртуа з "вершковими" спливає влітку 2026 року. Наразі перемовини щодо пролонгації угоди зайшли у глухий кут, повідомляє 24 канал з посиланням на Defensa Central.

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Доннарумма замінить Куртуа

Попри те, що у команді є Андрій Лунін, який досить добре заміняє бельгійського голкіпера, Реал планує підписати іншого воротаря. "Вершкові" націлились на Джанлуїджі Доннаруму з ПСЖ.

Італієць вважається головним кандидатом на заміну Тібо Куртуа. Контракт Доннарумми з парижанами закінчується влітку 2026 року.

Тому "Королівський клуб" може підписати Джанлуїджі на правах вільного агента, не заплативши ПСЖ ні копійки.

Джанлуїджі Доннарума цілком ймовірно може покинути паризький клуб. Справи італійського голкіпера у ПСЖ складаються не найкращим чином, адже він має конфлікт з головним тренером Луїсом Енріке.

Італієць не задоволений тим, що росіянин Матвєй Сафонов отримує багато ігрового часу в команді. Тому він може прийняти рішення покинути ПСЖ.

Довідка. У сезоні 2024/2025 Джанлуїджі Доннарумма зіграв у 15 матчах у складі ПСЖ в офіційних турнірах. За цей час італійський голкіпер пропустив 16 голів і 5 разів зберіг ворота на замку.

Раніше з'явилась інформація, що французький гранд зацікавлений у трансфері Тібо Куртуа. Це може вплинути на ситуацію з обома голкіперами.