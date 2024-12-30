Проте в новій кампанії український голкіпер знову став запасним. Через це він розглядає можливість залишити мадридський клуб, повідомляє 24 Канал із посиланням на Defensa Central.

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Має залишитись хтось один

Андрій Лунін дав зрозуміти керівництву "вершкових", що хоче отримувати більше ігрової практики. Він готовий боротися за місце у стартовому складі, якщо матиме чітке розуміння, що на нього розраховують у найближчій перспективі, як на номера 1.

Ознакою цього буде співпраця мадридців з Тібо Куртуа. Якщо Реал продовжить контракт із бельгійцем, то українець шукатиме новий клуб.

Довідка. Чинна угода Тібо Куртуа з Реалом розрахована до 30 червня 2026 року.

Зазначається, що Реал готовий розпрощатися з Андрієм. Для цього "вершкові" мають отримати хорошу фінансову пропозицію, адже мають довгостроковий контракт із воротарем збірної України.

Нагадаємо, що в сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв лише п'ять матчів за мадридців. У них він пропустив вісім голів, двічі залишав свої ворота "сухими" та віддав один асист.