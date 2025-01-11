Ілля Забарний демонструє високий рівень гри у складі англійського Борнмуту. Саме тому ним вже тривалий час цікавляться різні європейські гранди, пише 24 канал з посиланням на Geordie Boot Boys.

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Ньюкасл претендує на Забарного

Великий інтерес до варіанту підписання захисника збірної проявляють "сороки". Вони націлені здійснити трансфер Забарного вже взимку 2025 року.

Головним конкурентом Ньюкасла на підписання є Челсі.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 20 матчів за Борнмут, у яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, що перемовини за трансфер захисника розпочало ПСЖ, однак він відмовився через присутність росіянина Матвія Сафонова в команді.