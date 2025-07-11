Швентек на Уимблдоне покорилось уникальное достижение среди всех действующих теннисисток

В четверг, 10 июля, состоялись полуфинальные матчи Открытого чемпионата Великобритании по теннису. В одном из них встречались Ига Швентек и Белинда Бенчич.

Представительница Польши провела игру на феноменальном уровне. Она одержала победу со счетом 6:2, 6:0, благодаря чему записала себе в актив уникальное достижение, которым не может похвастаться ни одна активная теннисистка, сообщает 24 Канал.

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Историческая победа Швентек

Ига Швентек стала единственной игроком Тура, которая вышла в финалы турниров серии Grand Slam на трех разных покрытиях. До этого в ее коллекции не хватало именно травяного "мэйджора".

Она стала самой молодой теннисисткой, которым покорялось это достижение за 22 года. Еще моложе была бельгийка Жюстин Энен, выигравшая в конце концов US Open-2003.

Отметим, что на пути к решающему поединку Ига Швентек переиграла Полину Кудерметову, Кэти Макнелли, Даниэль Коллинз, Клару Таусон, Людмилу Самсонову и Белинду Бенчич. В финале ее соперницей станет Аманда Анисимова, которая в другом полуфинале переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко.

Смотрите видеообзор матча Швентек – Бенчич

Справка. Для Иги Швентек это будет шестой финал на "мэйджорах". В предыдущих она одержала все победы – Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023, 2024) и US Open-2022.

Напомним, что накануне ряд рекордов на Уимблдоне установил Новак Джокович. В частности, он превзошел достижение легендарного Роджера Федерера.