В Великобритании стартовал главный травяной турнир года по теннису в Великобритании Уимблдон-2025. Соревнование является третьим из четырех турниров Grand Slam, поэтому считается одним из самых престижных в туре, сообщает 24 Канал.

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Расписание и результаты

В основной сетке женского одиночного турнира принимают участие 128 теннисисток, которые стартуют с 1/64 финала. Для победы в соревновании спортсменкам надо пройти семерых соперниц подряд.

Среди участниц турнира есть и четверо украинок – Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Вашему вниманию – расписание матчей и результаты женского турнира Уимблдон-2025. Финал соревнования пройдет 13 июля.

1/64 финала