В Великобритании стартовал главный травяной турнир года по теннису в Великобритании Уимблдон-2025. Соревнование является третьим из четырех турниров Grand Slam, поэтому считается одним из самых престижных в туре, сообщает 24 Канал.

По теме Искусственный интеллект сделал топовый прогноз на результат Свитолиной на Уимблдоне-2025

Расписание и результаты

В основной сетке женского одиночного турнира принимают участие 128 теннисисток, которые стартуют с 1/64 финала. Для победы в соревновании спортсменкам надо пройти семерых соперниц подряд.

Среди участниц турнира есть и четверо украинок – Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Вашему вниманию – расписание матчей и результаты женского турнира Уимблдон-2025. Финал соревнования пройдет 13 июля.

1/64 финала

  • Анна Бондарь (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина) 3:6 / 1:6
  • Вероника Эрьявец (Словения) – Марта Костюк (Украина)
  • Юлия Стародубцева – Франческа Джонс (Великобритания)
  • Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гауфф (США)
  • Арина Сабаленка – Карстен Бренстин (Канада) 6:1 / 7:5
  • Лулу Сун (Новая Зеландия) – Мари Бузкова (Чехия) 4:6 / 4:6
  • Эмма Радукану (Великобритания) – Мими Чу (Великобритания) 6:3 / 6:3
  • Маркета Вондроушова (Чехия) – Маккартни Кесслер (США) 6:1 / 7:6
  • Элизе Мертенс (Бельгия) – Линда Фругвиртова (Чехия) 6:4 / 6:2
  • Энн Ли (США) – Виктория Голубич (Швейцария) 6:3 / 4:6 / 6:1
  • Варвара Грачева (Франция) – Александра Саснович 4:6 / 7:6 / 6:7
  • Паула Бадоса (Испания) – Кэти Бультер (Великобритания) 2:6 / 6:3 / 4:6
  • Солана Сьерра (Аргентина) – Оливия Гадецки (Австралия) 6:2 / 7:6
  • Анка Тодони (Румыния) – Кристина Букса (Испания) 4:6 / 4:6
  • Кимберли Биррелл (Австралия) – Донна Векич (Хорватия) 0:6 / 4:6
  • Лейла Фернандес (Канада) – Анна Клагман 6:1 / 6:3
  • Пейтон Стернз (США) – Лаура Зигемунд (Германия) 4:6 / 2:6
  • Ольга Данилович (Сербия) – Чанг Шуай (Китай) 6:2 / 6:4
  • Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Мэдисон Киз (США) 7:6 / 5:7 / 5:7
  • Ясмине Паолини (Италия) – Анастасия Севастова (Латвия) 2:6 / 6:3 / 6:2
  • Камилла Рахимова – Аой Ито (Япония) 5:7 / 6:3 / 6:2
  • Ева Лис (Германия) – Юан Юэ (Китай) 6:4 / 5:7 / 6:2
  • Бернарда Пера (США) – Линда Носкова (Чехия) 2:6 / 4:6
  • Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Ребекка Шрамкова (Чехия) 7:6 / 6:4
  • Гарриет Дарт (Великобритания) – Далма Галфи (Венгрия) 6:3 / 3:6 / 5:7
  • Янина Викмайер (Бельгия) – Рената Сарасуа (Мексика) 0:6 / 3:6
  • Юлия Путинцева (Казахстан) – Аманда Анисимова (США) 0:6 / 0:6
  • Диана Шнайдер – Моюка Учидзима (Япония) 7:6 / 6:3
  • Диан Парри (Франция) – Петра Мартич (Хорватия) 4:6 / 6:3 / 6:2
  • Виктория Томова (Болгария) – Онс Жабер (Тунис) 7:6 / 2:0
  • Соней Картал (Великобритания) – Елена Остапенко (Латвия) 7:5 / 2:6 / 6:2
  • Эшлин Крюгер (США) – Мика Стойсавлевич (Великобритания) 6:3 / 6:2
  • Анастасия Павлюченкова – Айла Томлянович (Австралия) 4:6 / 6:3 / 6:2
  • Наоми Осака (Япония) – Талия Гибсон (Австралия) 6:4 / 7:6
  • Катерина Синякова (Чехия) – Чжэн Циньвэн (Китай)
  • Мирра Андреева – Маяр Шериф (Египет)
  • Жил Тайхманн (Швейцария) – Лючия Бронцетти (Италия)
  • Хейли Баптист (США) – Сорана Кирстя (Румыния)
  • Анастасия Потапова – Магдалена Френх (Польша)
  • Барбора Крейчикова (Чехия) – Александра Эала (Филиппины)
  • Кэролайн Доулхайд (США) – Аранча Рус (Нидерланды)
  • Вероника Кудерметова – Жу Лин (Китай)
  • Петра Квитова (Чехия) – Эмма Наварро (США)
  • Каролина Мухова (Чехия) – Ванг Чиню (Китай)
  • Зейнеп Сонмез (Турция) – Жаклин Кристиан (Румыния)
  • Сьюзан Ламенс (Нидерланды) – Ива Йович (США) 6:1 / 6:1
  • Присцила Хон (Австралия) – Екатерина Александрова 2:6 / 5:7
  • Магдалена Линетт (Польша) – Эльза Жакмот (Франция)
  • Алиша Паркс (США) – Белинда Бенчич (Швейцария)
  • Кэти Волынец (США) – Татьяна Мария (Германия)
  • Элизабетта Коччаретто (Италия) – Джессика Пегула (США) 6:2 / 6:3
  • Ига Швьонтек (Польша) – Полина Кудерметова
  • Кэтрин Макнелли (США) – Джоди Бюрредж (Великобритания)
  • Камилла Осорио (Колумбия) – Даниэлла Коллинз (США)
  • Клара Таусон (Дания) – Хезер Уотсон (Великобритания)
  • Анна Калинская – Нина Стоянович (Сербия)
  • Мария Саккари (Греция) – Анна Блинкова
  • Элина Аванесян (Армения) – Елена Рыбакина (Казахстан)
  • Дарья Касаткина (Австралия) – Эмилиана Аранго (Колумбия)
  • Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Кая Юван (Словения)
  • Майя Джойнт (Австралия) – Людмила Самсонова
  • София Кенин (США) – Тейлор Таунсенд (США)
  • Джессика Бузас Манейро (Испания) – Элла Зайдель (Германия)
  • Виктория Азаренко – Анастасия Захарова