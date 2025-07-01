В Великобритании стартовал главный травяной турнир года по теннису в Великобритании Уимблдон-2025. Соревнование является третьим из четырех турниров Grand Slam, поэтому считается одним из самых престижных в туре, сообщает 24 Канал.
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Расписание и результаты
В основной сетке женского одиночного турнира принимают участие 128 теннисисток, которые стартуют с 1/64 финала. Для победы в соревновании спортсменкам надо пройти семерых соперниц подряд.
Среди участниц турнира есть и четверо украинок – Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Вашему вниманию – расписание матчей и результаты женского турнира Уимблдон-2025. Финал соревнования пройдет 13 июля.
1/64 финала
- Анна Бондарь (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина) 3:6 / 1:6
- Вероника Эрьявец (Словения) – Марта Костюк (Украина)
- Юлия Стародубцева – Франческа Джонс (Великобритания)
- Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гауфф (США)
- Арина Сабаленка – Карстен Бренстин (Канада) 6:1 / 7:5
- Лулу Сун (Новая Зеландия) – Мари Бузкова (Чехия) 4:6 / 4:6
- Эмма Радукану (Великобритания) – Мими Чу (Великобритания) 6:3 / 6:3
- Маркета Вондроушова (Чехия) – Маккартни Кесслер (США) 6:1 / 7:6
- Элизе Мертенс (Бельгия) – Линда Фругвиртова (Чехия) 6:4 / 6:2
- Энн Ли (США) – Виктория Голубич (Швейцария) 6:3 / 4:6 / 6:1
- Варвара Грачева (Франция) – Александра Саснович 4:6 / 7:6 / 6:7
- Паула Бадоса (Испания) – Кэти Бультер (Великобритания) 2:6 / 6:3 / 4:6
- Солана Сьерра (Аргентина) – Оливия Гадецки (Австралия) 6:2 / 7:6
- Анка Тодони (Румыния) – Кристина Букса (Испания) 4:6 / 4:6
- Кимберли Биррелл (Австралия) – Донна Векич (Хорватия) 0:6 / 4:6
- Лейла Фернандес (Канада) – Анна Клагман 6:1 / 6:3
- Пейтон Стернз (США) – Лаура Зигемунд (Германия) 4:6 / 2:6
- Ольга Данилович (Сербия) – Чанг Шуай (Китай) 6:2 / 6:4
- Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Мэдисон Киз (США) 7:6 / 5:7 / 5:7
- Ясмине Паолини (Италия) – Анастасия Севастова (Латвия) 2:6 / 6:3 / 6:2
- Камилла Рахимова – Аой Ито (Япония) 5:7 / 6:3 / 6:2
- Ева Лис (Германия) – Юан Юэ (Китай) 6:4 / 5:7 / 6:2
- Бернарда Пера (США) – Линда Носкова (Чехия) 2:6 / 4:6
- Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Ребекка Шрамкова (Чехия) 7:6 / 6:4
- Гарриет Дарт (Великобритания) – Далма Галфи (Венгрия) 6:3 / 3:6 / 5:7
- Янина Викмайер (Бельгия) – Рената Сарасуа (Мексика) 0:6 / 3:6
- Юлия Путинцева (Казахстан) – Аманда Анисимова (США) 0:6 / 0:6
- Диана Шнайдер – Моюка Учидзима (Япония) 7:6 / 6:3
- Диан Парри (Франция) – Петра Мартич (Хорватия) 4:6 / 6:3 / 6:2
- Виктория Томова (Болгария) – Онс Жабер (Тунис) 7:6 / 2:0
- Соней Картал (Великобритания) – Елена Остапенко (Латвия) 7:5 / 2:6 / 6:2
- Эшлин Крюгер (США) – Мика Стойсавлевич (Великобритания) 6:3 / 6:2
- Анастасия Павлюченкова – Айла Томлянович (Австралия) 4:6 / 6:3 / 6:2
- Наоми Осака (Япония) – Талия Гибсон (Австралия) 6:4 / 7:6
- Катерина Синякова (Чехия) – Чжэн Циньвэн (Китай)
- Мирра Андреева – Маяр Шериф (Египет)
- Жил Тайхманн (Швейцария) – Лючия Бронцетти (Италия)
- Хейли Баптист (США) – Сорана Кирстя (Румыния)
- Анастасия Потапова – Магдалена Френх (Польша)
- Барбора Крейчикова (Чехия) – Александра Эала (Филиппины)
- Кэролайн Доулхайд (США) – Аранча Рус (Нидерланды)
- Вероника Кудерметова – Жу Лин (Китай)
- Петра Квитова (Чехия) – Эмма Наварро (США)
- Каролина Мухова (Чехия) – Ванг Чиню (Китай)
- Зейнеп Сонмез (Турция) – Жаклин Кристиан (Румыния)
- Сьюзан Ламенс (Нидерланды) – Ива Йович (США) 6:1 / 6:1
- Присцила Хон (Австралия) – Екатерина Александрова 2:6 / 5:7
- Магдалена Линетт (Польша) – Эльза Жакмот (Франция)
- Алиша Паркс (США) – Белинда Бенчич (Швейцария)
- Кэти Волынец (США) – Татьяна Мария (Германия)
- Элизабетта Коччаретто (Италия) – Джессика Пегула (США) 6:2 / 6:3
- Ига Швьонтек (Польша) – Полина Кудерметова
- Кэтрин Макнелли (США) – Джоди Бюрредж (Великобритания)
- Камилла Осорио (Колумбия) – Даниэлла Коллинз (США)
- Клара Таусон (Дания) – Хезер Уотсон (Великобритания)
- Анна Калинская – Нина Стоянович (Сербия)
- Мария Саккари (Греция) – Анна Блинкова
- Элина Аванесян (Армения) – Елена Рыбакина (Казахстан)
- Дарья Касаткина (Австралия) – Эмилиана Аранго (Колумбия)
- Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Кая Юван (Словения)
- Майя Джойнт (Австралия) – Людмила Самсонова
- София Кенин (США) – Тейлор Таунсенд (США)
- Джессика Бузас Манейро (Испания) – Элла Зайдель (Германия)
- Виктория Азаренко – Анастасия Захарова