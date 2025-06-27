Уже на следующей неделе, 30 июня, стартует третий теннисный турнир Grand Slam этого года. В основной сетке женского одиночного соревнования будут участвовать 128 спортсменок, сообщает 24 Канал.

По теме Свитолина или Монфис: кто больше зарабатывает в звездной супружеской чете теннисистов

Первые соперницы украинок

Среди них будет четверо представительниц Украины. К ним могли через квалификацию присоединиться Дарья Снигур и Александра Олейникова. Впрочем пройти отбор в Уимблдон девушки не смогли.

Также с соревнований снялась Ангелина Калинина, которая является пятой ракеткой Украины. Зато другие наши четыре теннисистки узнали имена своих первых соперниц.

Меньше всего повезло Даяне Ястремской, которая занимает 42 место в рейтинге WTA. Одесситка уже в первом круге будет противостоять второй ракетке мира Коко Гауфф.

Читайте также Свитолина поразила фанатов стильной фотосессией перед стартом Уимблдона

Американка уже трижды попадала на Даяну и каждый раз проходила ее. Что же касается первой ракетки Украины Элины Свитолиной, то ей придется стартовать с матча против Аны Бондарь из Венгрии.

Месяц назад Элина одержала над Аной тяжелую победу на Ролан Гаррос. В свою очередь Марти Костюк и Юлии Стародубцевой немного больше повезло с соперницами.

Первая будет играть против словенки Вероники Эрьявец, а вторая – против британки Франчески Джонс. Обе теннисистки расположены во второй сотне рейтинга WTA. Матчи первого круга Уимблдона пройдут 30 июня и 1 июля.