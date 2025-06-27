Вже наступного тижня, 30 червня, стартує третій тенісний турнір Grand Slam цього року. В основній сітці жіночого одиночного змагання братимуть участь 128 спортсменок, повідомляє 24 Канал.

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Перші суперниці українок

Серед них буде четверо представниць України. До них могли через кваліфікацію доєднатися Дар'я Снігур та Олександра Олійникова. Втім пройти відбір до Вімблдону дівчата не змогли.

Також зі змагання знялась Ангеліна Калініна, яка є п'ятою ракеткою України. Натомість інші наші чотири тенісистки дізнались імена своїх перших суперниць.

Найменше пощастило Даяні Ястремській, яка посідає 42 місце в рейтингу WTA. Одеситка вже у першому колі протистоятиме другій ракетці світу Коко Гауфф.

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Американка вже тричі потрапляла на Даяну і кожен раз проходила її. Що ж стосується першої ракетки України Еліни Світоліної, то їй доведеться стартувати із матчу проти Ани Бондар з Угорщини.

Місяць тому Еліна здобула над Аною важку перемогу на Ролан Гаррос. У свою чергу Марті Костюк та Юлії Стародубцевій трохи більше пощастило із опонентками.

Перша гратиме проти словенки Вероніки Ер'явець, тоді як друга – проти британки Франчески Джонс. Обидві тенісистки розташовані у другій сотні рейтингу WTA. Матчі першого кола Вімблдону пройдуть 30 червня та 1 липня.