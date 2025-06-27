Українська тенісистка стала обличчям нової колекції від Adidas під назвою "Clubhouse". Світоліна поділилась в інстаграмі світлинами з атмосферної фотосесії, повідомляє 24 канал.

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Розкішна Еліна Світоліна

На фото Еліна Світоліна постала перед камерою у стильному бежево-зеленому вбранні. Розкішний образ української тенісистки чудово підходить класичному Вімблдону.

Світоліна знялась у фотосесії для Adidas / Фото з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що Еліна Світоліна нещодавно брала участь на турнірі WTA 500 у Бад-Гомбурзі. Українська тенісистка поступилась в 1/8 фіналу Беатріс Хадда Маї – 2:1 за підсумками трьох сетів.

Зверніть увагу! Головний трав'яний турнір року Вімблдон-2025 розпочнеться 30 червня та триватиме до 13 липня.

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