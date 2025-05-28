Анна Бондар – Еліна Світоліна 0:2 (6:7, 5:7)

Це було перше очне протистояння між суперницями. Поєдинок тривав майже дві години та завершився перемогою української спортсменки, пише 24 Канал.

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Уродженка Одеси з самого початку захопила ініціативу, вигравши три стартові гейми. Проте угорська тенісистка одразу відіграла гандикап, після чого суперниці захищали свої подачі, перевівши гру на тай-брейк.

Там перша ракетка України знову змогла відірватися, але цього разу вже не підпустила свою суперницю. Еліна закрила сет, перемігши з рахунком 7:4.

У другій партії вже Бондар почала впевненіше, повівши з рахунком 2:0. Але Світоліна також змогла одразу відіграти цей гандикап.

Після цього тенісистки знову почали захищати свої подачі, а вирішальним став 11-й гейм. Українка в ньому записала собі в актив брейк і здобула підсумкову перемогу – 7:5.

Статистика. Протягом поєдинку Еліна Світоліна зробила чотири ейси при трьох подвійних помилках, реалізувала 3 з 6 брейк-пойнтів і виграла 10 із 12 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 80:75 на користь українки.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу перша ракетка України зіграє проти переможниці пари Донна Векич – Бернарда Пера.

Нагадаємо, що напередодні українки встановили національний рекорд за кількість учасниціь, які пробилися до другого кола французького "мейджора".