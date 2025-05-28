Анна Бондар – Элина Свитолина 0:2 (6:7, 5:7)

Это было первое очное противостояние между соперницами. Поединок длился почти два часа и завершился победой украинской спортсменки, пишет 24 Канал.

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Уроженка Одессы с самого начала захватила инициативу, выиграв три стартовых гейма. Однако венгерская теннисистка сразу отыграла гандикап, после чего соперницы защищали свои подачи, переведя игру на тай-брейк.

Там первая ракетка Украины снова смогла оторваться, но на этот раз уже не подпустила свою соперницу. Элина закрыла сет, победив со счетом 7:4.

Во второй партии уже Бондарь начала увереннее, поведя со счетом 2:0. Но Свитолина также смогла сразу отыграть этот гандикап.

После этого теннисистки снова начали защищать свои подачи, а решающим стал 11-й гейм. Украинка в нем записала себе в актив брейк и одержала итоговую победу – 7:5.

Статистика. По ходу поединка Элина Свитолина сделала четыре эйса при трёх двойных ошибках, реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов и выиграла 10 из 12 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 80:75 в пользу украинки.

Отметим, что в 1/16 финала первая ракетка Украины сыграет против победительницы пары Донна Векич – Бернарда Пера.

Напомним, что накануне украинки установили национальный рекорд по количеству участниц, которые пробились во второй круг французского "мэйджора".